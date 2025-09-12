Man City zdecydował w sprawie swojego gwiazdora. Gigant docenił gracza

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Rico Lewis przedłużył kontrakt z Manchesterem City

Manchester City notuje trudny początek sezonu w Premier League. Po efektownym zwycięstwie nad Wolverhampton (4:0) na inaugurację, drużyna Pepa Guardioli przegrała dwa kolejne mecze – z Tottenhamem (0:2) oraz Brighton & Hove Albion (1:2). We wszystkich spotkaniach wystąpił Rico Lewis, który był ustawiany głównie na prawej stronie obrony. 20-letni wychowanek zanotował nawet asystę przy bramce Erlinga Haalanda.

W piątek klub ogłosił, że Lewis przedłużył kontrakt do końca czerwca 2030 roku. Pięciokrotny reprezentant Anglii uchodzi obecnie za jednego z najbardziej obiecujących zawodników młodego pokolenia w Premier League. Lewis urodził się w Bury, a do akademii Manchesteru City trafił jako ośmiolatek.

Przełomowym momentem w jego karierze był sezon 2022/23. Wtedy zadebiutował w pierwszym zespole i sięgnął po historyczną potrójną koronę. Od tamtej pory rozegrał już 97 spotkań, strzelił pięć goli i zdobył siedem trofeów, w tym dwa mistrzostwa Anglii, Ligę Mistrzów oraz Klubowe Mistrzostwo Świata.

Co więcej, Lewis imponuje wszechstronnością. Choć zaczynał jako prawy obrońca, Guardiola często wystawia go również w roli defensywnego pomocnika lub na lewej flance defensywy. – Manchester City znaczy dla mnie wszystko, więc możliwość podpisania nowego kontraktu to wyjątkowy moment dla mnie i mojej rodziny. Wciąż się rozwijam i wiem, że współpraca z Guardiolą pomoże mi wejść na jeszcze wyższy poziom – oznajmił Lewis.