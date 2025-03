Man City włącza się do walki o obrońcę. 90 mln euro na stole

Manchester City jest zainteresowany obrońcą Evertonu, Jarradem Branthwaite’em - podaje Man City News. 22-letni Anglik jest łączony także z przenosinami do Manchesteru United.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Czołowe kluby Premier League zainteresowane Branthwaite’em

Manchester City rozważa zastąpienie Johna Stonesa, który może zostać sprzedany, ponieważ jego kontrakt wygasza w przyszłym roku obrońcą Evertonu, Jarradem Branthwaite’em, który od dłuższego czasu jest również łączony z Manchesterem United.

Branthwaite mający za sobą debiut w reprezentacji Anglii wystąpił w 25 spotkaniach. Jest jednym z najlepszych graczy Evertonu. Środkowy obrońca już latem ubiegłego roku był bliski odejścia z klubu. Wtedy właśnie znalazł się na radarze Manchesteru United.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Czerwone Diabły złożyły już dwie oferty za 22-latka, z czego druga opiewała na 60 milionów euro, ale Everton odrzucił obie propozycje.

Według Daily Mail Manchester United od jakiegoś czasu klub nie nawiązał żadnego kontaktu z Branthwaite’em. To może oznaczać, że klub z Old Trafford powoli wycofuje się z walki o jego podpis, a to mogą wykorzystać ligowi rywale. Mowa o Manchesterze City, a także Liverpoolu.

Everton oczekuje za Branthwaite’a około 90 milionów euro. Sam zawodnik zastanawia się nad swoją przyszłością. Jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku.

Mimo doniesień Daily Mail, według TEAMtalk Manchester United nadal liczy się w wyścigu o podpis Branthwaite’a. Klub planuje sprzedać Harry’ego Maguire’a i zastąpić go Branthwaite’em. Jednak ich możliwości finansowe mogą stanowić przeszkodę.

Młody obrońca chce przejść do zespołu, który będzie grał w Lidze Mistrzów. To oznacza, że klub z Old Trafford będzie musiał wygrać Ligę Europy, ponieważ w Premier League zajmują dopiero 13. pozycję.

Zobacz także: Man City chce pomocnika Bundesligi. Wyceniono go na 60 mln euro