Man City szykuje transferowy hit? Talent na celowniku Guardioli!

Manchester City nie tylko koncentruje się na szukaniu nowych zawodników do ofensywy, ale chce się też wzmocnić w obronie. Wieści na ten temat przekazał portal TodoFichajes.com.

Premier League czy Serie A? Manchester City chce pozyskać asa z Turynu!

Manchester City według najnowszych wieści mediów wciąż wykazuje zainteresowanie z jednym z włoskich defensorów Juventusu. Informacje na ten temat przekazał portal TodoFichajes.com.

Źródło podaje, że na radarze ekipy z Etihad Stadium znajduje się Andrea Cambiaso. Zawodnik już w trakcie zimowego okna transferowego mógł dołączyć do Man City. Gigant z Premier League przygotował oficjalną ofertę w sprawie zawodnika oscylującą w granicach 60-65 milionów euro. Niemniej finalnie porozumienia strony nie osiągnęły.

Cambiaso trafił do Juventusu w 2022 roku, kosztując 8,5 miliona euro. Dzisiaj z kolei klub z Turynu wycenił piłkarza na 80 milionów euro. Chociaż kilka tygodni temu transakcja z udziałem gracza nie doszła do skutku, to oczekuje się, że Man City może latem jeszcze raz spróbować pozyskać zawodnika.

Jasne jest, że zwolennikiem talentu Cambiaso jest przede wszystkim Josep Guardiola. Menedżer The Citizens nie ukrywa, że bardzo zależy mu na pozyskaniu lewonożnego zawodnika. Tym bardziej że takiego gracza na dzisiaj w angielskiej ekipie nie ma. Luka pojawiła się w momencie, gdy z klubem pożegnał się Benjamin Mendy.

Za ruchem z udziałem Cambiaso przemawia to, że może grać nie tylko na boku obrony, ale może być też wahadłowym, gdy dany zespół gra w formacji z pięcioma zawodnikami na tyłach. Włoch może być zatem idealnym kandydatem do gry w Man City.

25-latek w tej kampanii wystąpił jak na razie w 35 meczach, notując w nich dwa trafienia i trzy kluczowe podania.

