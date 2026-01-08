Man City rusza po odkrycie Premier League. Szykuje duży transfer

Brentford coraz trudniej ukryć jedną ze swoich perełek. Według CaughtOffside Michael Kayode wzbudził poważne zainteresowanie Manchesteru City, a jego postawa w Premier League może otworzyć mu drzwi do transferu.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City planuje wzmocnienie prawej obrony

Brentford w obecnym sezonie Premier League może pochwalić się zawodnikiem, który wyraźnie wyrósł ponad ligową średnią. Michael Kayode, mimo zaledwie 21 lat, imponuje regularnością i dojrzałością w grze defensywnej. Prawy obrońca wystąpił już w 25 meczach we wszystkich rozgrywkach i stał się jednym z filarów zespołu.

Zainteresowanie jego osobą nie jest przypadkowe. Manchester City od dłuższego czasu analizuje rynek pod kątem wzmocnienia prawej strony defensywy. Pep Guardiola w tym sezonie często korzystał na tej pozycji z Matheusa Nunesa, który z natury jest pomocnikiem. W dłuższej perspektywie taki wariant nie jest jednak uznawany za optymalny.

Według informacji CaughtOffside to właśnie mistrzowie Anglii są obecnie najbardziej zdecydowani w wyścigu o podpis Kayode. W klubie doceniono jego spokój w grze obronnej oraz umiejętność włączania się do akcji ofensywnych. To profil idealnie pasujący do wymagań Guardioli.

Manchester City nie jest jednak jedynym gigantem obserwującym rozwój Włocha. Postępy zawodnika śledzą również Bayern Monachium, Juventus oraz Inter Mediolan. Na liście zainteresowanych pozostają także Newcastle United i Tottenham, które interesowały się nim jeszcze w czasach gry we Fiorentinie.

Brentford pozyskał Kayode latem ubiegłego roku. Najpierw był to transfer czasowy, a następnie klub wykupił obrońcę za kwotę szacowaną na 18 milionów funtów. W ciągu kilku miesięcy jego wartość rynkowa znacząco wzrosła, a nadchodzące okno transferowe może okazać się kluczowe dla dalszej kariery zawodnika.

