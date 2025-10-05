Man City i Real Madryt planują wymianę. Rodri za inną gwiazdę

Manchester City może zgodzić się, aby Rodri opuścił klub na zasadzie wymiany. Hiszpan łączony jest z Realem Madryt. Jak podaje Defensa Central w drugą stronę miałby pójść Eduardo Camavinga.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Wielka wymiana na linii Man City – Real Madryt – Rodri za Camavingę

Manchester City coraz bardziej uświadamia sobie, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że latem przyszłego roku Rodri przestanie bronić barw klubu. Mistrzem Europy interesuje się Real Madryt, który od dawna zabiega o defensywnego pomocnika. 29-latek to marzenie transferowe Florentino Pereza. Ponadto nie pomaga fakt, że piłkarz ma ważną umowę z klubem tylko do czerwca 2027 roku.

W obliczu potencjalnego rozstania Manchester City przygląda się kilku zawodnikom, którzy mogą zastąpić Hiszpana. W gronie potencjalnych kandydatów wymienia się m.in. piłkarza Bayernu Monachium. Ma nim być Aleksandar Pavlović.

Jeśli chodzi o informacje dot. transferu Rodriego do Realu Madryt, to nowe wieści przekazał serwis Defensa Central. Ich zdaniem w grę wchodzi sensacyjna wymiana pomiędzy obiema drużynami. Manchester City jest zdania, że ze względu na liczne kontuzje nie będą w stanie wyciągnąć zbyt dużej kwoty z potencjalnej transakcji. Dlatego też są gotowi zaproponować Królewskim wymianę zawodników.

W miejsce Rodriego do Man City miałby przenieść się Eduardo Camavinga. Francuz nie odgrywa kluczowej roli w Realu Madryt, więc byłby otwarty na zmianę otoczenia. W tym sezonie zagrał tylko w 5 meczach, przebywając na boisku przez 76 minut.

Rodri jest związany z The Citiziens od 2019 roku. Ewentualny transfer do Hiszpanii nie byłby pierwszą przygodą piłkarza w La Liga. Wcześniej w latach w sezonie 2018-2019 był związany z Atletico Madryt, które sprzedało go do Man City za 70 mln euro.