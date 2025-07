Kandydat już wybrany. Manchester City przygotowuje ofertę

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Diogo Costa na radarze Manchesteru City

Manchester City nie zamierza załamywać rąk w związku z niepewną przyszłością Edersona Moraesa. Władze klubu Premier League rozpoczęły już poszukiwania jego następcy. Konkretne informacje w tej sprawie przekazał portal Fichajes.net.

Hiszpański serwis transferowy informuje, że na celowniku Manchesteru City znalazł się Diogo Costa, obecnie reprezentujący barwy FC Porto. Zawodnik jest wyceniany na 75 milionów euro i na ten moment uznawany jest za główny cel transferowy The Citizens. Działacze wielokrotnego mistrza Anglii mieli już rozpocząć wstępne rozmowy, mające na celu zbadanie możliwości realizacji transakcji.

Angielski klub ma być gotów zaproponować Portugalczykom około 60 milionów euro. To kwota niższa od klauzuli odstępnego. Mimo to właśnie ona ma stanowić punkt wyjścia do negocjacji. Wydaje się jednak, że FC Porto ma jasno określone oczekiwania finansowe i nie zamierza z nich rezygnować.

25-letni bramkarz jest wychowankiem Smoków i przeszedł w klubie wszystkie szczeble młodzieżowej piłki. W pierwszej drużynie FC Porto rozegrał dotychczas 197 spotkań, w których stracił 174 gole. Aż 83 razy zachował czyste konto. Obecna umowa Diogo Costy obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

36-krotny reprezentant Portugalii w swojej dotychczasowej drużynie wygrał praktycznie wszystko, co było do wygrania na krajowym podwórku. Diogo Costa został dwukrotnie mistrzem kraju i cztery razy sięgał po Puchar Portugalii.

