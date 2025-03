Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland chce grać w Lidze Mistrzów

Erling Haaland to jeden z najlepszych napastników na świecie. W tym sezonie w Premier League zdobył 21 goli w 28 meczach. Mimo to jego przyszłość w Manchesterze City stoi pod znakiem zapytania. Norweg chce grać w Lidze Mistrzów, a jeśli drużyna Pepa Guardioli nie wywalczy sobie miejsca w tych rozgrywkach, będzie chciał odejść w trakcie letniego okienka transferowego.

Po 29 kolejkach Obywatele zajmują piąte miejsce w tabeli poza strefą awansu do Ligi Mistrzów. Jeśli sytuacja się nie zmieni, będzie to nie tylko spora strata finansowa, ale także możliwe, że z zespołu odejdą kluczowi zawodnicy, w tym Haaland.

Choć Norweg ma ważny kontrakt z Manchesterem City aż do 2034 roku, jego ambicją jest walka na najwyższym poziomie. To może skłonić go do poszukiwania nowego klubu. Najbardziej oczywistym kierunkiem wydaje się Real Madryt. Hiszpański gigant może stworzyć duet napastników, który składałby się z Kyliana Mbappe i Norwega.

Bayern Monachium ma Harry’ego Kane’a. Dlatego Bawarczycy raczej nie będzie składać oferty za Haalanda. Z kolei Paris Saint-Germain mogłoby być zainteresowane Norwegiem, ale Ligue 1 nie wydaje się atrakcyjną opcją dla 24-letniego napastnika City.

