Man City czy Chelsea? Xavi Simons wybrał nowy klub

19:00, 17. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sacha Tavolieri

Xavi Simons zdecydował się odrzucić ofertę Manchesteru City. Reprezentant Holandii chce dołączyć do Chelsea - informuje Sacha Tavolieri. The Blues najpierw muszą sprzedać jedną z gwiazd.

Xavi Simons
Obserwuj nas w
dpa picture alliance Na zdjęciu: Xavi Simons

Xavi Simons chce grać w Chelsea, odrzucił ofertę Man City

Xavi Simons pod koniec letniego okna transferowego prawdopodobnie zmieni klub. Od kilku tygodni reprezentant Holandii jest dogadany z Chelsea ws. warunków kontraktu. Mimo to do gry o jego podpis włączył się także Manchester City, chcąc przejąć transfer na ostatniej prostej. 22-latek miał zatem do wyboru dwa czołowe kluby z Premier League, ale jeden z nich szybko odrzucił.

Według informacji, które przekazał Sacha Tavolieri oferta, jaką złożył Manchester City, została odrzucona. Xavi Simons jasno podkreślił, że chce grać w Chelsea i będzie czekał, aż Lipsk dojdzie do porozumienia z Londyńczykami ws. kwoty transferu.

Oglądaj Premier League przez miesiąc ZA DARMO. Odbierz 30-dniowy Voucher na Canal+ Online!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zanim jednak sfinalizowana zostanie transakcja z udziałem Simonsa drużna ze Stamford Bridge musi sprzedać Christophera Nkunku. Francuz jest blisko transferu do Bayernu Monachium, lecz wciąż brakuje porozumienia pomiędzy klubami.

Simons jest związany z Lipskiem od lipca 2023 roku, gdy odszedł z Paris Saint-Germain. Byki po wypożyczeniu zapłaciły za ofensywnego pomocnika 50 milionów euro. Holender rozegrał w klubie 77 spotkań, w których zdobył 22 gole i zanotował 24 asysty.

POLECAMY TAKŻE

Pep Guardiola
Man City może stracić obrońcę. Ligowy rywal chce zawodnika
Enzo Maresca
Gwiazda Chelsea rozchwytywana. Napastnik wybrał nowy klub
Thomas Frank
Tottenham dołączył do rywalizacji o gwiazdę. Chce go także Chelsea