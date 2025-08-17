Man City czy Chelsea? Xavi Simons wybrał nowy klub

dpa picture alliance Na zdjęciu: Xavi Simons

Xavi Simons chce grać w Chelsea, odrzucił ofertę Man City

Xavi Simons pod koniec letniego okna transferowego prawdopodobnie zmieni klub. Od kilku tygodni reprezentant Holandii jest dogadany z Chelsea ws. warunków kontraktu. Mimo to do gry o jego podpis włączył się także Manchester City, chcąc przejąć transfer na ostatniej prostej. 22-latek miał zatem do wyboru dwa czołowe kluby z Premier League, ale jeden z nich szybko odrzucił.

Według informacji, które przekazał Sacha Tavolieri oferta, jaką złożył Manchester City, została odrzucona. Xavi Simons jasno podkreślił, że chce grać w Chelsea i będzie czekał, aż Lipsk dojdzie do porozumienia z Londyńczykami ws. kwoty transferu.

Zanim jednak sfinalizowana zostanie transakcja z udziałem Simonsa drużna ze Stamford Bridge musi sprzedać Christophera Nkunku. Francuz jest blisko transferu do Bayernu Monachium, lecz wciąż brakuje porozumienia pomiędzy klubami.

Simons jest związany z Lipskiem od lipca 2023 roku, gdy odszedł z Paris Saint-Germain. Byki po wypożyczeniu zapłaciły za ofensywnego pomocnika 50 milionów euro. Holender rozegrał w klubie 77 spotkań, w których zdobył 22 gole i zanotował 24 asysty.