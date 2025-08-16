La Liga potwierdziła. Rashford doczekał się wyczekiwanego komunikatu

Marcus Rashford w kadrze Barcelony na mecz z Mallorką
FC Barcelona ma ambitne plany związane z kampanią 2025/2026, tym bardziej że w zeszłym sezonie na krajowym podwórku Katalończycy wygrywali wszystko, co się dało. Oficjalny profil La Liga na platformie X przekazał, że Marcus Rashford może już grać w spotkaniach Blaugrany.
Barcelonie udało się zarejestrować nowego napastnika, który tym samym znalazł się w kadrze meczowej na start pierwszej kolejki ligi hiszpańskiej. Sobotnia potyczka zacznie się o godzinie 19:30.
Kataloński klub już 23 lipca poinformował, że wypożyczył Rashforda z Manchesteru United do końca sezonu, z możliwością wykupienia zawodnika na stałe.
Rashford w poprzedniej kampanii bronił barw Aston Villi, prezentując się solidnie – w 17 spotkaniach zdobył cztery gole i zaliczył sześć asyst. Ogólnie ma na swoim koncie blisko 300 występów w Premier League, w których strzelił 89 bramek.
W hiszpańskiej ekipie daje to trenerowi Hansiemu Flickowi dodatkowe możliwości. Rashford może grać nie tylko jako środkowy napastnik, ale także jako skrzydłowy, rywalizując o miejsce w składzie z Raphinhą, Ferranem Torresem czy Robertem Lewandowskim.
Czytaj więcej: Barcelona zaczyna walkę o obronę tytułu. Prezentujemy przewidywane składy