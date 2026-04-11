Manchester United pracuje nad sprowadzeniem francuskiej gwiazdki

Maghnes Akliouche to jeden z największych talentów w Ligue 1. Jak donosi Fabrizio Romano, kluby Premier League skontaktowały się już z AS Monaco w sprawie potencjalnego transferu młodego skrzydłowego. Wśród nich znajduje się Manchester United.

Maghnes Akliouche jest jednym z najbardziej utalentowanych zawodników występujących obecnie w lidze francuskiej. 24-letni skrzydłowy wyróżnia się na boiskach Ligue 1, imponując techniką, dynamiką oraz kreatywnością. Nic więc dziwnego, że jego rozwój nie przechodzi bez echa na rynku transferowym. Coraz więcej wskazuje na to, iż AS Monaco może stracić swoją gwiazdkę już podczas najbliższego letniego okienka transferowego.

Włodarze z Księstwa otrzymali już kilka zapytań dotyczących Akliouche’a. Jak informuje w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, kluby Premier League skontaktowały się z Monaco w sprawie potencjalnego transferu prawego napastnika.

Wśród zainteresowanych znajduje się między innymi Manchester United, który od dłuższego czasu monitoruje postępy siedmiokrotnego reprezentanta Francji. Oprócz Czerwonych Diabłów chrapkę na ściągnięcie młodego piłkarza mają również Liverpool, Manchester City oraz Tottenham Hotspur.

W trwającym sezonie Maghnes Akliouche rozegrał 38 spotkań, zdobył 7 bramek i zanotował 8 asyst, będąc ważnym ogniwem zespołu prowadzonego przez Sebastiena Pocognoliego. Mierzący 183 centymetry skrzydłowy trafił do akademii AS Monaco w 2017 roku, a od kampanii 2022/2023 jest pełnoprawnym członkiem pierwszej drużyny. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 50 milionów euro. Kontrakt zdolnego atakującego obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.