Ma tatuaż Arsenalu na ramieniu, może trafić do Man United

10:25, 22. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TeamTalk

Morten Hjulmand od dłuższego czasu przymierzany jest do Manchesteru United - informuje serwis TeamTalk. Ciekawostką jest fakt, że piłkarz ma na ramieniu tatuaż z herbem Arsenalu.

Ruben Amorim
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Morten Hjulmand na radarze Man United

Manchester United w nadchodzącą zimę bądź najpóźniej latem będzie chciał sprowadzić nowego pomocnika. Podobne plany mieli podczas ostatniego okna transferowego. Ich celem był Carlos Baleba, lecz po usłyszeniu żądań Brighton wycofali się z pomysłu. Teraz na nowo analizują sytuację i rozważają jeszcze innych zawodników. Na liście życzeń jest m.in. Adam Wharton.

Piłkarzem, o którym dużo się pisze w kontekście Czerwonych Diabłów jest także Morten Hjulmand. Duńczyk od dawna łączony jest z dużym transferem. Po udanej przygodzie w Lecce i Sportingu w końcu przyszedł czas na topową ligę w Europie.

Ruben Amorim i spółka są pod wrażeniem umiejętności 26-latka. Dlatego też są gotowi, aby pozyskać go za ok. 50 milionów funtów. W porównaniu do kwoty, jaką musieliby zapłacić za Balebę to suma niemal dwukrotnie niższa.

Ciekawostką jest fakt, że Hjulmand ma na ramieniu tatuaż z herbem Arsenalu. Pozostaje więc pytanie, jak na ewentualny transfer zareagowaliby kibice Czerwonych Diabłów. Kanonierzy to jeden z największych rywali Man United w Premier League. Warto dodać, że podobny przypadek miał miejsce niedawno, ponieważ Alejandro Garnacho ma wytatuowany herb klubu z Old Trafford, a latem został piłkarzem Chelsea.

POLECAMY TAKŻE

Endrick
Manchester United przejmie wielki talent Realu? Pojawiła się szansa
Robert Lewandowski
Lewandowski przed wielkim transferem. Ten gigant już usłyszał „tak”
Ruben Amorim
Man United szykuje wielki transfer. Na stole 50 mln funtów