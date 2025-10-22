Ma tatuaż Arsenalu na ramieniu, może trafić do Man United

Morten Hjulmand od dłuższego czasu przymierzany jest do Manchesteru United - informuje serwis TeamTalk. Ciekawostką jest fakt, że piłkarz ma na ramieniu tatuaż z herbem Arsenalu.

Morten Hjulmand na radarze Man United

Manchester United w nadchodzącą zimę bądź najpóźniej latem będzie chciał sprowadzić nowego pomocnika. Podobne plany mieli podczas ostatniego okna transferowego. Ich celem był Carlos Baleba, lecz po usłyszeniu żądań Brighton wycofali się z pomysłu. Teraz na nowo analizują sytuację i rozważają jeszcze innych zawodników. Na liście życzeń jest m.in. Adam Wharton.

Piłkarzem, o którym dużo się pisze w kontekście Czerwonych Diabłów jest także Morten Hjulmand. Duńczyk od dawna łączony jest z dużym transferem. Po udanej przygodzie w Lecce i Sportingu w końcu przyszedł czas na topową ligę w Europie.

🚨 Sporting midfielder Morten Hjulmand has emerged as Manchester United's prime target to strengthen the middle of the pitch and Ruben Amorim’s side are optimistic of signing the Dane for around £50M.



(Source: @TEAMtalk)



💉 REMINDER: He has a tattoo of the Arsenal badge on his… pic.twitter.com/4Cz3WRcXHB — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 22, 2025

Ruben Amorim i spółka są pod wrażeniem umiejętności 26-latka. Dlatego też są gotowi, aby pozyskać go za ok. 50 milionów funtów. W porównaniu do kwoty, jaką musieliby zapłacić za Balebę to suma niemal dwukrotnie niższa.

Ciekawostką jest fakt, że Hjulmand ma na ramieniu tatuaż z herbem Arsenalu. Pozostaje więc pytanie, jak na ewentualny transfer zareagowaliby kibice Czerwonych Diabłów. Kanonierzy to jeden z największych rywali Man United w Premier League. Warto dodać, że podobny przypadek miał miejsce niedawno, ponieważ Alejandro Garnacho ma wytatuowany herb klubu z Old Trafford, a latem został piłkarzem Chelsea.