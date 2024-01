Fortaleza osiągnęła ustne porozumienie z New York Red Bulls w sprawie transferu definitywnego Luquinhasa - dowiedzieli się Cesar Luis Merlo i Tom Bogert. 27-latek tym samym wraca do Brazylii.

IMAGO / Brooks Von Arx Na zdjęciu: Luquinhas

Luquinhas po dwóch latach rozstanie się z New York Red Bulls

Ofensywny pomocnik jest o krok od powrotu do Brazylii

27-latek ma związać się z ekstraklasową Fortalezą

Media: Fortaleza zakontraktuje Luquinhasa

Luquinhas to bardzo dobrze znane nazwisko wśród polskich kibiców. Ofensywny pomocnik w latach 2019-2022 z sukcesami występował bowiem w Legii Warszawa, z którą dwa razy sięgnął po mistrzostwo Polski. 27-latek później przeniósł się do MLS.

Wszystko jednak wskazuje na to, że pobyt Brazylijczyka w New York Red Bulls zakończy się po niecałych dwóch latach. Jak zgodnie informują Cesar Luis Merlo oraz Tom Bogert, Luquinhas jest o krok od powrotu do ojczyzny i transferu definitywnego do Fortalezy.

To dziesiąta drużyna poprzedniego sezonu tamtejszej ekstraklasy. Mierzący 169 centymetrów wzrostu playmaker zatem wreszcie zadebiutuje w piłce seniorskiej w Brazylii.