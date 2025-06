Luquinhas opuszcza Legię Warszawa, ale wciąż może pozostać w Ekstraklasie. Od kilku dni łączy się go z Lechem Poznań. Do batalii dołącza także Pogoń Szczecin - uważa Daniel Trzepacz.

Pogoń walczy o Luquinhasa. Nawiązano już kontakt

Luquinhas podczas pierwszej przygody w Legii był jednym z najlepszych piłkarzy w całej Ekstraklasie. Na początku 2022 roku za kwotę ponad trzech milionów euro przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Później trafił do brazylijskiej Fortalezy, ale było to ruch kompletnie nieudany. Pojawiła się okazja, aby ponownie sprowadzić go do Warszawy, co doszło do skutku przed sezonem 2024/2025.

Przez ostatni rok Luquinhas był ważną postacią w ekipie Goncalo Feio. W sumie rozegrał aż 46 spotkań, notując w tym czasie 13 bramek oraz 3 asysty. W klubie debatowano nad jego przyszłością i wykupem z Fortalezy, co kosztowałoby około milion euro. Ostatecznie się na to nie zdecydowano – Luquinhas został już pożegnany, ale nie przesądza to o jego wyprowadzce z Polski.

Jakiś czas temu media ujawniły, że pewne zamiary wobec Brazylijczyka ma Lech Poznań. Prezes klubu nie wykluczył, że temat faktycznie istnieje. Do walki o Luquinhasa włącza się teraz także Pogoń Szczecin, o czym przekonuje Daniel Trzepacz. Portowcy poczynili już pierwsze kroki i skontaktowali się z zawodnikiem oraz jego klubem.

Sporo ostatnio ploteczek, ale ta wychodzi z bardzo dobrego źródła. Poczynione zostały już pierwsze ruchy, aby ściągnąć do Pogoni Luquinhasa znanego z występów w Legii. Nawiązany został już kontakt z agentem i klubem zawodnika. — Daniel Trzepacz (@d_trzepacz) June 8, 2025

Pogoń po zmianie właściciela także chce się liczyć w walce o najwyższe cele. Transfer Luquinhasa byłby tego oczywistym potwierdzeniem. Z tym klubem łączeni są także chociażby Jose Pozo czy Marcin Kamiński.