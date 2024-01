Chelsea jeszcze w zimowym okienku może dokonać hitowego transferu. Na liście życzeń "The Blues" bowiem znalazł się Luke Shaw. - informuje "Daily Express".

IMAGO / John Patrick Fletcher / Action Plus Na zdjęciu: Raphael Varane oraz Luke Shaw

Luke Shaw nieoczekiwanie zimą może opuścić Manchester United

Reprezentant Anglii znalazł się na liście życzeń Chelsea

“The Blues” poważnie rozważają jego transfer

Luke Shaw na celowniku Chelsea

Dziennikarze “Daily Express” przekazują zaskakujące informacje ze świata Premier League. Otóż Chelsea w styczniu może dokonać transferu z prawdziwego zdarzenia. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Luke Shaw. “The Blues” rozważają sprowadzenie Anglika z Manchesteru United.

Co ciekawe, wcześniej wspomniane źródło zdradziło, że Luke Shaw prywatnie jest wielkim fanem Chelsea. I to w głównej mierze może przemawiać za jego przeprowadzką. Jednak tak naprawdę trudno sobie wyobrazić, aby boczny obrońca po prawie 10. latach opuścił Old Trafford.

Luke Shaw obecnie trwającego sezonu nie zalicza do udanych. Przez znaczną część rozgrywek 28-latek nie był do dyspozycji trenera przez kontuzję. W tym sezonie tylko dziesięciokrotnie pojawił się na boisku w koszulce “Czerwonych Diabłów”.

