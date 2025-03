Liverpool odstraszy Barcelonę. Szykuje nową umowę dla gwiazdy

fot. Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Barcelona chce Diaza. Liverpool nie odpuści

Barcelona szuka wzmocnień pod kątem kolejnego sezonu. Jednym z celów jest sprowadzenie zawodnika do ofensywy. Joan Laporta marzy o dołączeniu do składu kolejnej gwiazdy światowego formatu. W mediach przewijają się takie nazwiska, jak Alexander Isak czy Rafael Leao. W gabinetach nie ma pełnej zgodności, a absolutnym faworytem dla Deco jest Luis Diaz. Uważa, że ten zawodnik idealnie wpasuje się do systemu Hansiego Flicka. Zachwyca dynamiką, wszechstronnością oraz wyszkoleniem technicznym, co dla Blaugrany stanowi kluczowy element.

W klubie wierzą, że ten transfer faktycznie da się zrealizować. Liverpool szykuje się do kadrowej rewolucji i dokona poważnych zmian w składzie. Potrzebuje pieniędzy na ruchy przychodzące, co zwiększa prawdopodobieństwo sprzedaży Diaza. Jego umowa obowiązuje do połowy 2027 roku, więc dalsze zwlekanie może grozić utratą tego piłkarza za darmo. Liverpool oczywiście nie chciałby do tego dopuścić, ponieważ Kolumbijczyk to jeden z najważniejszych punktów w ekipie Arne Slota.

Liverpool zamierza pokrzyżować plany Barcelonie i zatrzymać Diaza na dłużej. W ostatnich miesiącach toczyły się rozmowy z obozem skrzydłowego, tak aby doprowadzić do przedłużenia współpracy. The Reds w niedługim czasie zaoferują mu nową umowę, tak aby na dobre odstraszyć Blaugranę. Jeśli dogadają się z 28-latkiem, do Katalonii trafi ktoś inny.