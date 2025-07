Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Bayern Monachium blisko transferu Luisa Diaza

Luis Diaz w letnim okienku transferowym może zmienić barwy klubowe. Reprezentant Kolumbii coraz poważniej myśli o odejściu z Liverpoolu. Sami The Reds wydają się być również gotowi na rozstanie z napastnikiem. Bardzo długo media łączyły byłego gracza FC Porto z FC Barceloną. Finalnie jednak Dumy Katalonii dopina przyjście Marcusa Rashforda.

Najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Luisa Diaza przekazuje Nicolo Schira. Włoski dziennikarz zdradził, że wyłonił się główny faworyt do pozyskania kolumbijskiego zawodnika. Otóż obecnie wyścig o podpis piłkarza Liverpoolu prowadzi Bayern Monachium. Bawarczycy od dłuższego czasu wykazują zainteresowanie 28-latkiem i wydaje się, że zbliżają się do dopięcia transferu.

Bayern Monachium jest gotowy sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać Luisa Diaza. Mówi się, że mistrzowie Niemiec zaoferują Liverpoolowi aż 75 milionów euro. Na dodatek Bawarczycy przygotowali zawodnikowi do podpisania kontrakt, który obowiązywałby do 30 czerwca 2030 roku.

Luis Diaz ma za sobą bardzo dobry sezon. Reprezentant Kolumbii rozegrał w nim aż 50 spotkań koszulce Liverpoolu. W tym czasie 28-latek zdołał zgromadzić na swoim koncie 17 trafień, a także osiem asyst.