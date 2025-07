Lucas Vazquez rozstał się z Realem. Może zagrać w drugiej lidze

Lucas Vazquez spotkał się z prezesem Deportivo La Coruna - informuje hiszpańska gazeta AS. Zatem były piłkarz Realu Madryt może wylądować na zapleczu La Ligi.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Lucas Vazquez

Deportivo La Coruna marzy o pozyskaniu Lucasa Vazqueza

Lucas Vazquez nie jest już zawodnikiem Realu Madryt. Kontrakt prawego obrońcy ze stołecznym klubem wygasł wraz z końcem czerwca i nie został przedłużony. To oznacza, iż boczny defensor jest dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu. Możliwość sprowadzenia 34-letniego Hiszpana bez kwoty odstępnego można określić jako okazję rynkową, więc nic dziwnego, że doświadczony piłkarz wzbudza spore zainteresowanie.

W ostatnich tygodniach dziewięciokrotny reprezentant Hiszpanii był przymierzany do takich zespołów jak Juventus, AC Milan, Sevilla, Villarreal, Besiktas Stambuł, Fenerbahce Stambuł, Glasgow Rangers czy Al Qadisiyah. Zdaniem dziennika „AS”, Lucas Vazquez może zaskoczyć i obrać inny kierunek. Według wspomnianej gazety wszechstronny zawodnik odbył bowiem spotkanie z prezesem oraz dyrektorem sportowym Deportivo La Coruna.

To klub z rodzinnego miasta prawego obrońcy, zatem może dojść do sentymentalnego transferu. Drużyna Biało-Niebieskich zajęła 15. miejsce w poprzednim sezonie La Ligi 2. Ewentualne przyjście Lucasa Vazqueza byłoby ogromnym wzmocnieniem tej ekipy i zwiększyłoby jej szanse na powrót do elity. Boczny defensor, który sprawdzi się także na skrzydle, na boiskach La Ligi rozegrał 310 meczów, strzelił 29 goli oraz zaliczył 56 asyst.

Aktualna wartość rynkowa hiszpańskiego weterana wynosi dokładnie 3 miliony euro.