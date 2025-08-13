Barcelona jest blisko sprowadzenia dwóch perełek. To przyszłe gwiazdy?

FC Barcelona jest na dobrej drodze, aby sprowadzić do klubu dwóch uzdolnionych malijskich zawodników. To efekt umowy z akademią Africa Foot - poinformował kataloński SPORT.

Alan Smith / Alamy Na zdjęciu: Herb FC Barcelony

FC Barcelona szuka talentów w Afryce

FC Barcelona kontynuuje współpracę z akademią Africa Foot. Dzięki niej w ostatnich miesiącach do klubu trafił Ibrahim Diarra. Teraz na celowniku znalazło się dwóch kolejnych graczy z Mali – Aboubacar Maiga i Moustapha Traore. Obaj mają trafić do Katalonii na kilkumiesięczne testy z myślą o podpisaniu długoterminowych umów. Skauci Barcelony dali już im zielone światło.

Maiga to środkowy pomocnik o dużych umiejętnościach technicznych i kreatywnym podejściu do gry. Potrafi kierować tempem akcji, ma dobrą wizję i pasowałby do roli „czwórki” w systemie szkolenia Barcelony. Trenerzy z Katalonii obserwują go od miesięcy i są przekonani, że może stać się ważnym elementem drużyny młodzieżowej, a w przyszłości również pierwszego zespołu.

Traore z kolei to szybki skrzydłowy, który świetnie radzi sobie w pojedynkach jeden na jeden i potrafi dokładnie dośrodkować. Musi jeszcze popracować nad skutecznością, ale wyróżnia się dynamiką i techniką, co przypomina styl gry wspomnianego Diarry. Według trenerów posiada duży potencjał rozwojowy, który może w pełni wykorzystać w odpowiednich warunkach treningowych.

Plan Barcelony zakłada, że obaj piłkarze rozpoczną treningi z zespołem juniorskim, by stopniowo przyzwyczajać się do wymagań europejskiego futbolu. Jeśli udowodnią swoją wartość, zostaną podpisani po ukończeniu 18. roku życia. Umowa z Africa Foot obowiązuje do 2028 roku.