Lech złożył ofertę za skrzydłowego. Propozycja na stole

Lech Poznań pracuje nad sprowadzeniem skrzydłowego Omonii Nikozja - Loizosa Loizou. Jak podaje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, Kolejorz złożył już ofertę za 22-letniego Cypryjczyka. Mowa o wypożyczeniu z obligatoryjnym wykupem.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Loizos Loizou

Loizos Loizou może przejść do Lecha Poznań

Lech Poznań jest jednym z najbardziej aktywnych polskich klubów na rynku transferowym. Do drużyny prowadzonej przez Nielsa Frederiksena trafili m.in. Pablo Rodriguez, Luis Palma czy Mateusz Skrzypczak. Mimo solidnych wzmocnień, Kolejorz wciąż zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi, głównie z powodu plagi kontuzji, co ogranicza rotacje w linii ofensywnej. W tej sytuacji władze klubu z Bułgarskiej rozglądają się za kolejnymi piłkarzami, którzy mogliby od razu wnieść jakość i zwiększyć rywalizację o pierwszy skład.

Jednym z kandydatów do zasilenia zespołu Nielsa Frederiksena jest Loizos Loizou. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, Lech Poznań złożył za niego konkretną ofertę. Propozycja zakłada wypożyczenie 22-letniego skrzydłowego Omonii Nikozja z obowiązkowym wykupem, a całkowita kwota transakcji miałaby wynieść około miliona euro. Teraz działacze Kolejorza czekają na odpowiedź cypryjskiego klubu, który zdecyduje, czy przystać na warunki przedstawione przez włodarzy Dumy Wielkopolski.

Loizos Loizou to jeden z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia na Cyprze. 22-latek jest wychowankiem Omonii Nikozja, a na swoim koncie ma również występy w SC Heerenveen, gdzie grał na zasadzie transferu czasowego. Skrzydłowy jest już dobrze znany na arenie międzynarodowej – uzbierał 40 meczów w reprezentacji Cypru. W barwach Omonii rozegrał do tej pory 198 spotkań, zdobył 31 bramek oraz zanotował 23 asysty. Najlepiej czuje się na prawej flance ataku, ale może też grać na innych pozycjach ofensywnych, co bez wątpienia docenia sztab szkoleniowy mistrza PKO BP Ekstraklasy.