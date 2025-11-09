ŁKS wciąż tkwi w kryzysie. Media: zmiana trenera przesądzona

ŁKS miał walczyć o bezpośredni awans, a nie może wydostać się z kryzysu. Portal ldz24.com przesądza, że dojdzie w Łodzi do zmiany trenera.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Szymon Grabowski

Grabowski na wylocie. ŁKS zdecydował o zmianie?

ŁKS Łódź przystępował do tego sezonu z nadziejami na awans do Ekstraklasy. Przez ekspertów był nawet typowany do pierwszej dwójki, lecz na przestrzeni kolejnych tygodni oczekiwania mocno rozjechały się z rzeczywistością. Zespół z Łodzi punktował zdecydowanie poniżej potencjału kadrowego i nie potrafił zażegnać kryzysu.

Mijają miesiące, a ŁKS dalej gra w kratkę. Przed tygodniem w ważnym spotkaniu ograł Śląska Wrocław, ale ta sobota przyniosła kolejne rozczarowanie, bowiem musiał uznać wyższość Puszczy Niepołomice, która zwyciężyła aż 3-0. Rośnie strata do pierwszej dwójki, która wynosi już siedem punktów. Poza zasięgiem zdaje się być natomiast Wisła Kraków, która zdobyła dotąd 17 „oczek” więcej.

Obecna sytuacja skłania włodarzy ŁKS-u ku przeprowadzeniu poważnych zmian, gdyż w innym wypadku drużyna nie załapie się nawet do baraży. Do tej pory Szymon Grabowski utrzymywał się na stanowisku, ale ma się to zmienić. Portal ldz24.com twierdzi, że w Łodzi faktycznie dojdzie do rozstania z byłym szkoleniowcem Lechii Gdańsk.

Lada moment Grabowski powinien zostać zwolniony. Z posadą trenera ŁKS-u łączony jest Dawid Szulczek, który jeszcze do niedawna prowadził Ruch Chorzów. Poza zasięgiem zdaje się być natomiast Dawid Kroczek, pracujący w sztabie szkoleniowym Rakowa Częstochowa.