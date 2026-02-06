ŁKS Łódź rozstał się z pomocnikiem. Zawodnik odchodzi za porozumieniem stron

PressFocus Na zdjęciu: Grzegorz Szoka

Husein Balić odchodzi z ŁKS-u Łódź

ŁKS Łódź zakończył rundę jesienną Betclic 1. Ligi z pięcioma punktami w trzech ostatnich meczach. Obecnie ekipa Grzegorza Szoki zajmuje 11. miejsce w tabeli. W trakcie zimowego okna transferowego szeregi klubu wzmocnili – Maksymilian Pingot z Górnika Zabrze, Jacek Patterson z Evertonu, a także Kacper Terlecki, który wrócił z Polonii Bytom.

Z klubem rozstali się natomiast Hubert Idasiak, Michał Mokrzycki i Jędrzej Zając. W piątek klub poinformował również o rozwiązaniu kontraktu z Huseinem Baliciem. 29-letni skrzydłowy trafił do ŁKS-u w styczniu 2024 roku z austriackiego LASK Linz.

W bieżącym sezonie skrzydłowy rozegrał 12 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobywając jedną bramkę i notując dwie asysty. W ciągu dwóch lat spędzonych w Łodzi Balić wystąpił w 45 spotkaniach. – Husein Balić nie zagra już w barwach naszego klubu. Umowa Austriaka z ŁKS-em została rozwiązana za porozumieniem stron. Zawodnikowi życzymy powodzenia w dalszej karierze – czytamy w komunikacie ŁKS-u.

Łodzianie już w sobotę (7 lutego) zmierzą się z Polonią Bytom w ramach 20. kolejki 1. Ligi. Niebiesko-Czerwoni w tym sezonie wrócili na zaplecze Ekstraklasy i są kandydatami do awansu.