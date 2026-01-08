ŁKS chce zawodnika Legii Warszawa. Wielki talent na radarze

ŁKS Łódź jest zainteresowany Janem Leszczyńskim z Legii Warszawa -ujawnił "Przegląd Sportowy Onet". Marek Papszun ma dać sygnał w sprawie transferu środkowego obrońcy.

PressFocus Na zdjęciu: Grzegorz Szoka

Jan Leszczyński na celowniku ŁKS-u

ŁKS Łódź zajmuje obecnie 11. miejsce w Betclic 1. Lidze. W zimowym oknie transferowym klub dotąd zachowuje spokój i nie dokonał żadnych ruchów kadrowych. Ciekawych informacji dostarczył Łukasz Olkowicz z „Przeglądu Sportowego Onet”. Według jego doniesień, Łodzianie zwrócili uwagę na 18-letniego Jana Leszczyńskiego, środkowego obrońcę Legii Warszawa.

Defensor najczęściej występuje w zespole rezerw stołecznego klubu. Jesienią rozegrał 11 meczów w Betclic 3. Lidze oraz trzy spotkania w Lidze Młodzieżowej UEFA. W wrześniu zadebiutował również w STS Pucharze Polski, wychodząc od pierwszych minut w meczu przeciwko Górnikowi Zabrze.

Leszczyński już teraz jest porównywany do Jana Ziółkowskiego, który niedawno przeniósł się z Legii do Romy. Zgodę na transfer młodego obrońcy na zaplecze Ekstraklasy musi jeszcze wyrazić Marek Papszun, który w grudniu objął stery w stołecznym zespole. Nowy trener będzie musiał często dokonywać trudnych decyzji, by wprowadzić stabilizację do drużyny w trudnym okresie sezonu.

W pierwszej części ligowego sezonu ŁKS stracił 29 goli w 19 spotkaniach. W grudniowym spotkaniu przeciwko Wiśle Kraków w środku bloku defensywnego wystąpili Sebastian Rudol i Artur Craciun. Łodzianie 7 lutego zagrają z Polonią Bytom w ramach 20. kolejki 1. Ligi.