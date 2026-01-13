Liverpool znalazł następcę Salaha za 100 mln euro. Chodzi o gwiazdę PSG

Liverpool coraz mocniej angażuje się w walkę o transfer jednej z gwiazd Paris Saint Germain. Jak poinformował portal CaughtOffside, kwota transakcji może sięgnąć nawet 100 mln euro.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Bradley Barcola na celowniku Liverpoolu

Liverpool ma być obecnie najpoważniejszym kandydatem do pozyskania Bradleya Barcoli. Według doniesień z Anglii klub z Anfield wykonał najwięcej pracy przy ewentualnym transferze i wykazuje największe zainteresowanie spośród wszystkich zespołów monitorujących sytuację skrzydłowego PSG. O zawodnika pytają również Arsenal i Chelsea, ale to właśnie Liverpool ma znajdować się na prowadzeniu.

Angielski klub rozgląda się za wzmocnieniami ofensywy w kontekście niepewnej przyszłości Mohameda Salaha. Nawet jeśli Egipcjanin pozostanie w zespole do końca kontraktu, władze Liverpoolu chcą stopniowo przygotować drużynę na zmiany w ataku. Barcola jest postrzegany jako jeden z zawodników, którzy mogliby odegrać kluczową rolę w tej przebudowie.

Sytuacja Francuza w PSG nie jest do końca jasna. Piłkarz ma obawy dotyczące swojej pozycji w zespole na kolejne sezony, a rozmowy kontraktowe zostały wstrzymane. W Paryżu dopuszczają możliwość jego sprzedaży latem, ale oczekiwania finansowe są bardzo wysokie. PSG ma żądać za Barcolę około 100 mln euro, co czyniłoby go jednym z najdroższych transferów w historii Liverpoolu.

Na razie nie ma mowy o oficjalnych negocjacjach ani złożonej ofercie. Zainteresowanie Liverpoolu jest jednak określane jako poważne, a klub uważnie obserwuje rozwój sytuacji w Paryżu.