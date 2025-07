Bayern dogadał się z Diazem. Ogromna pensja dla gwiazdora

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

14 milionów euro rocznie przez cztery lata – Bayern nie oszczędzał na Diazie

Bayern Monachium i FC Barcelona rywalizują o tego samego zawodnika na rynku transferowym. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że faworytem w wyścigu jest drużyna z Bundesligi. Najnowsze doniesienia sugerują, że Bawarczycy osiągnęli porozumienie z piłkarzem.

Nie jest tajemnicą, że chodzi oczywiście o Luisa Diaza, czyli skrzydłowego Liverpoolu. Zagraniczne media regularnie publikują nowe informacje ws. przyszłości reprezentanta Kolumbii. Ostatnio Bild pisał o spotkaniu Vincenta Kompany’ego z zawodnikiem, po którym 28-latek zgodził się na zmianę klubu. Kolejne wieści, lecz tym razem o szczegółach kontraktu przekazał Tobi Altschaffl.

Według dziennikarza Bayern i Diaz uzgodnili, że kontrakt zostanie podpisany do 2029 roku. Na mocy porozumienia wynagrodzenie Kolumbijczyka wyniesie aż 14 milionów euro rocznie. Niebawem mają odbyć się negocjacje pomiędzy klubami.

Nie będzie to pierwsze spotkanie Bayernu i Liverpoolu. The Reds otrzymali już jedną ofertę za swojego piłkarza, ale kwota 67,5 milionów euro nie przekonała właścicieli z Anfield Road. Mistrza Anglii chce zarobić na sprzedaży skrzydłowego ok. 100 mln euro.

Luis Diaz ma za sobą bardzo dobry sezon, w którym zdobył 17 goli i zaliczył 8 asyst w 50 meczach we wszystkich rozgrywkach.