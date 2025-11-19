Liverpool zdecydował w sprawie pomocnika. Jasny plan giganta

Liverpool prowadzi rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu z Ryanem Gravenberchem. Nowa umowa Holendra ma obowiązywać na Anfield nawet do 2031 roku - poinformował dziennikarz Nicolo Schira.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Ryan Gravenberch może zostać w Liverpoolu na długie lata

Liverpool miał znakomity start sezonu Premier League. Pierwszy poważny kryzys pojawił się pod koniec września. W sześciu ostatnich ligowych spotkaniach drużyna Arne Slota poniosła aż pięć porażek, co sprawiło, że obrońcy tytułu przed listopadową przerwą reprezentacyjną zajmowali dopiero 8. miejsce w tabeli.

Wygląda na to, że władze The Reds są bardzo blisko zabezpieczenia przyszłości jednego ze swoich kluczowych zawodników. Mistrzowie Anglii prowadzą zaawansowane w sprawie nowego kontraktu dla Ryana Gravenbercha, który w ostatnich miesiącach wyrósł na fundament zespołu Slota.

Holender trafił na Anfield latem 2023 roku z Bayernu Monachium za 40 milionów euro, choć w swoim pierwszym sezonie nie potrafił wywalczyć stałego miejsca w składzie. Przełom nastąpił dopiero po odejściu Jurgena Kloppa i po przejęciu drużyny przez swojego rodaka Gravenberch rozwinął skrzydła.

W trwającym sezonie prezentuje wysoką formę. W 12 meczach strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Nic dziwnego, że The Reds chcą jak najszybciej sfinalizować nowy kontrakt. Obecna umowa obowiązuje do 2028 roku. Jak informuje ceniony dziennikarz Nicolo Schira, trwają prace nad jej przedłużeniem. W grę wchodzi kontrakt do 2030, a nawet 2031 roku, a obie strony dopracowują ostatnie szczegóły dotyczące długości i warunków umowy.

Schira ujawnił również, że w minionym oknie transferowym Gravenberch otrzymał bardzo lukratywną propozycję z Arabii Saudyjskiej, którą odrzucił, decydując się kontynuować karierę na Anfield.