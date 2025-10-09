Liverpool zamierza wzmocnić defensywę. Na celowniku mistrzów Premier League znalazł się Wilfried Singo z Galatasaray, z którym ostatnio mierzyli się The Reds - przekazuje Eralp Tanyurek.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Wilfried Singo na radarze Liverpoolu

Liverpool ma za sobą niezwykle aktywne i pracowite letnie okienko transferowe. Mistrzowie Premier League wydali ogromne pieniądze na wzmocnienia. Władze z Anfield Road wydali m.in. aż 125 milionów euro na przyjście Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen. Oczekiwania Arne Slota jednak nie zostały do końca spełnione, ponieważ klub nie zapewnił trenerowi większej liczby defensorów w kadrze.

Od kilku tygodni Liverpool rozgląda się za nowym obrońcą. Z informacji przekazanych przez Eralpa Tanyurka dowiadujemy się, że The Reds mają na swoim oku jednego kandydata. W kręgu zainteresowań mistrzów Anglii znalazł się Wilfried Singo. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej na co dzień występuje w Galatasaray, z którym ostatnio mierzyli się Anglicy. Mecz zakończył się wygraną Turków 1:0.

Liverpool jednak nie jest jedynym zespołem, który interesuje się Wilfriedem Singo. Iworyjczyk wzbudza spore zainteresowanie wśród klubów Premier League. Zawodnik trafił na celowniki Evertonu, Bournemouth oraz Brighton & Hove Albion.

Wilfried Singo zasilił szeregi Galatasaray w tegorocznym letnim okienku transferowym. Dotychczas defensor rozegrał siedem spotkań w koszulce tureckiego zespołu. Udało mu się ją zaliczyć w rywalizacji ligowej przeciwko Alanyasporowi.