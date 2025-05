Liverpool nie pozyska Deana Huijsena, który wybrał Real Madryt. The Reds mogą wkrótce ruszyć po innego defensora. Na ich radarze znalazł się Nathan Zeze z FC Nantes - donosi "TBR Football".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Nathan Zeze wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool może już w pełni skupić się na nadchodzącym letnim okienku transferowym. Zespół prowadzony przez Arne Slota sięgnął po mistrzostwo Premier League. Władze klubu z Anfield Road chcą po sezonie wzmocnić defensywy. Do tej pory priorytetem The Reds był Dean Huijsen. Hiszpan jednak zdecydował się wzmocnić Real Madryt.

Z informacji przekazanych przez „TBR Football” dowiadujemy się, że Liverpool ma już na oku innego defensora. Jak się okazuje, trop obecnych mistrzów Premier League prowadzi do Ligue 1. W kręgu zainteresowań The Reds znalazł się Nathan Zeze, który na co dzień reprezentuje barwy FC Nantes. 19-latek miałby na Anfield Road pełnić rolę zmiennika Ibrahimy Konate.

Liverpool nie skupia się jednak w pełni na Nathanie Zeze. Pod obserwacją The Reds znajduje się jeszcze wielu innych defensorów. Trudno przewidzieć, który środkowy obrońca w letnim okienku transferowym wzmocni zespół prowadzony przez Arne Slota.

Nathan Zeze w trwającej kampanii rozegrał 18 spotkań w seniorskich barwach FC Nantes. W tym czasie młodzieżowy reprezentant Francji zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie. 19-latek wpisał się na listę strzelców w starciu przeciwko JA Drancy w Pucharze Francji.