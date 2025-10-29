Liverpool wytypował następcę Salaha. W grze ponad 100 mln euro

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool obserwuje następcę Salaha za ponad 100 mln euro

Liverpool przygotowuje się na możliwe odejście Mohameda Salaha. Według najnowszych doniesień The Reds poważnie rozważają transfer Yankuby Minteha z Brighton. To kolejny potencjalny kandydat do zastąpienia Egipcjanina.

21-latek imponuje szybkością, odwagą w dryblingu i pressingiem, a to idealnie pasuje do stylu gry Liverpoolu. W tym sezonie Minteh rozegrał dziewięć meczów w Premier League, strzelił w nich jednego gola i zaliczył dwie asysty. Liczby nie są aż tak imponujące, ale jego wpływ na grę Brighton jest zauważalny. Piłkarz szybko stał się jednym z ulubieńców kibiców na Amex Stadium.

W Liverpoolu uważają, że jego profil jest bardzo podobny do tego, co przez lata dawał Salah. Tak samo jak Egipcjanin, potrafi grać na obu skrzydłach i z łatwością odnajduje się w szybkich kontratakach. Jamie Carragher już wcześniej określił Minteha jako „zawodnika do obserwacji”, sugerując, że może być idealnym następcą legendy.

Na razie Liverpool nie złożył oficjalnej oferty, ale rozmowy mogą przyspieszyć zimą. Ponoć władze z Anfield są gotowe wyłożyć na ten transfer nawet ponad 100 milionów euro. Byłby to kolejny głośny ruch The Reds.