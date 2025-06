Liverpool lada moment powinien ogłosić transfer Floriana Wirtza. Gdy tylko to się stanie The Reds ruszą po następnego piłkarza. Jak informuje Sky Sport Deutschland klub dogadał się z Milosem Kerkezem.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Milos Kerkez będzie kolejnym transferem Liverpoolu

Liverpool po zdobyciu mistrzostwa Anglii rozpoczął budowę kadry pierwszego zespołu. Wiadomo, że w następnym sezonie barw klubu wciąż będą bronić Mohamed Salah i Virgil Van Dijk. Obok nich kolejną gwiazdą ma być Florian Wirtz, ponieważ transfer reprezentanta Niemiec wydaje się kwestią czasu. Ofensywny pomocnik ma kosztować ok. 130 milionów euro.

Gdy tylko transakcja zostanie sfinalizowana, Liverpool rozpocznie pracę nad kolejnym wzmocnieniem. Tym razem chodzi o obrońcę ligowego rywala. Do zespołu Arne Slota prawdopodobnie dołączy piłkarz Bournemouth – Milos Kerkez.

Reprezentant Węgier według doniesień Floriana Plettenberga ustalił już warunki kontraktu z The Reds. Do uzgodnienia pozostała więc suma odstępnego, która będzie tematem rozmów pomiędzy Liverpoolem i Bournemouth. Kerkez aktualnie wyceniany jest na 45 milionów euro.

Kerkez to 21-letni lewy obrońca. Do Premier League trafił latem 2023 roku z AZ Alkmaar za nieco ponad 15 mln. Wcześniej szkolił się w akademiach m.in. AC Milanu, Gyor FC czy Rapidu Wiedeń. W zakończonych rozgrywkach uzbierał 38 spotkań, zdobywając w nich dwie bramki i notując sześć asyst. Kontrakt z Wisienkami obowiązuje go do czerwca 2028 roku.

Jeśli węgierski defensor trafi na Anfield Road, to o miejsce w składzie będzie rywalizował z Andym Robertsonem, a także Kostasem Tsimikasem.