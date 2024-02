IMAGO / Peter Byrne Na zdjęciu: Mohamed Salah

Wrócił temat możliwego odejścia Mohameda Salaha do Arabii Saudyjskiej. Plotki na ten temat pojawiły się już podczas ubiegłego lata

Na decyzję Egipcjanina może wpłynąć odejście Juergena Kloppa

Według Sportu, możliwymi następcami gwiazdora może zostać ktoś z dwójki Raphinha – Ansu Fati

Liverpool zagląda do stolicy Katalonii w poszukiwaniach następnej gwiazdy

To nie są dobre dni dla fanów Liverpoolu FC. Ostatnio ich ulubieńcy podłączyli do prądu Arsenal FC, przegrywając z nim (1:3) w hicie Premier League. To zdarzenie zostało z kolei poprzedzone szokującą decyzją Juergena Kloppa o odejściu z Anfield Road. Może to mieć ogromny wpływ na najbliższą przyszłość The Reds.

Już na początku tego tygodnia odżyły plotki o letnim transferze Mohameda Salaha do Arabii Saudyjskiej. Już ubiegłego lata gwiazdą reprezentacji Egiptu interesowała się nowa siła w piłkarskim świecie, ale ta wówczas postanowiła pozostać w Europie. Teraz, gdy zabraknie przy jej boku niemieckiego szkoleniowca, sytuacja może ulec zmianie. Podobno Al-Hilal jest skłonne zapłacić za 31-latka fortunę.

Kataloński Sport przekonuje, że Liverpool FC poszukuje następcy Salaha w szeregach FC Barcelony. The Reds rozważają bowiem sprowadzenie kogoś z dwójki Raphinha – Ansu Fati.

Brazylijczyk znalazł się na celowniku Tottenhamu Hotspur, który jest ponoć skłonny wydać na niego aż 70 milionów euro. Wszystko wskazuje na to, że skrzydłowy wciąż ma dobrą renomę w Premier League, choć jego pobyt w Blaugranie trudno uznać jednoznacznie za udany. Z kolei Fati próbuje wrócić do formy po kolejnej poważnej kontuzji. Jego wypożyczenie w Brighton & Hove Albion nie przebiega tak, jak zakładano. Mimo tego młody wiek Hiszpana i jego potencjał każą wierzyć Liverpoolowi, że 21-latek wróci jeszcze na szczyt.

Salah rozegrał w tym sezonie już 27 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 18 bramek i dziewięć asyst.

