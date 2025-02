Liverpool szuka napastnika. Oto idealny kandydat dla Arne Slota

Liverpool jest w trakcie poszukiwań nowego napastnika. Serwis GOAL wskazał, który gwiazdor byłby idealnym kandydatem do wzmocnienia drużyny Arne Slota.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

To idealny napastnik dla Liverpoolu

Jednym z celów transferowych Liverpoolu na letnie okno jest pozyskanie środkowego napastnika. Darwin Nunez i Diogo Jota nie spełniają oczekiwań, przez co klub rozważa ich sprzedaż, a zdobyte fundusze mogłyby pozwolić The Reds na zakontraktowanie nowego snajpera. W gronie kandydatów do wzmocnienia klubu z Anfield wymienia się obecnie wiele nazwisk.

W minionych miesiącach z przenosinami do Liverpoolu byli łączeni tacy zawodnicy jak m.in.: Viktor Gyokeres, Matheus Cunha, Benjamin Sesko, Jonathan David, Ademola Lookman i Joao Pedro. Natomiast serwis GOAL.com uważa, że idealnym nabytkiem dla drużyny Arne Slota byłby Alexander Isak z Newcastle United.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Mark Doyle napisał w swoim artykule, że prawdopodobnie nie ma na świecie szkoleniowca, który nie chciałby mieć Szweda w swojej drużynie. Jednak chęć pozyskania Isaka to jedno, a faktyczne pozyskanie go to zupełnie coś innego. Głównym problemem są oczekiwania władz Newcastle.

Według wielu źródeł Sroki nie oddadzą Isaka za mniej niż 150 milionów euro. To bez wątpienia ogromny wydatek, ale Liverpool prawdopodobnie mógłby sobie na taki pozwolić. The Reds w ostatnich oknach transferowych nie wydawali za dużo, a potencjalna sprzedaż Nuneza i Joty dodatkowo poprawiłaby budżet na wzmocnienia.