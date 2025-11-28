Liverpool nie ma zamiaru teraz rozstawać się z Arne Slotem. Jednak The Reds wytypowali już trenera, który w przyszłości zastąpi Holendra. A jest nim Luis Enrique z Paris Saint-Germain - donosi "The Sun Football".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Luis Enrique może wylądować w Liverpoolu

Liverpool znajduje się w sporym kryzysie. Zespół prowadzony przez Arne Slota kompletnie nie przypomina tej samej ekipy, która w poprzednim sezonie w cuglach wygrała Premier League. W ostatnim spotkaniu również nie popisali się mistrzowie Anglii. The Reds ponieśli sromotną porażkę przed własną publicznościa w Lidze Mistrzów z PSV Eindhoven (1:4).

Mimo przeciętnych wyników, Liverpool nie zamierza podejmować pochopnych decyzji. „The Sun Football” przekazuje, że The Reds w najbliższym czasie nie mają zamiaru rozstawać się z Arne Slotem. Brytyjska prasa zdradza jednak, że władze z Anfield Road wybrali już trenera, który miałby zastąpić Holendra. Ich wybór padł na Luisa Enrique, obecnego szkoleniowca Paris Saint-Germain.

Postać Hiszpana jest priorytetem Liverpoolu na najbliższe lata, Mistrzowie Anglii jednak muszą mieć na uwadze, że trener doskonale czuje się w Paryżu. Na dodatek The Reds nie są jedynym zespołem zainteresowanym 55-latkiem urodzonym w Gijon. Również FC Barcelona ma chęć zatrudnić szkoleniowca triumfatorów minionej edycji Ligi Mistrzów.

Liverpool już w najbliższą niedzielę będzie miał okazję do rehabilitacji. Podopieczni Arne Slota zmierzą się przed własną publicznością z West Hamem Untied. The Reds oczywiście będą wyraźnym faworytem tego starcia.