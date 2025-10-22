Liverpool nie jest na to gotowy. Jasno w sprawie Salaha

Liverpool nie planuje w najbliższym czasie żegnać Mohameda Salaha. Klub nie jest przygotowany na odejście gwiazdy, która w ostatnich latach była absolutnym liderem drużyny.

fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah sam podejmie decyzję. Liverpool nie chce go żegnać

Liverpool zanotował komplet punktów w pierwszych pięciu ligowych meczach, ale ostatnie tygodnie sugerują, że drużyna popadła w duży kryzys. Przegrała trzy kolejne mecze i spadła na trzecie miejsce w tabeli Premier League. Wpływ na takie rezultaty ma chociażby rozczarowująca dyspozycja Mohameda Salaha, który tak słabo nie grał od wielu lat. Po ośmiu spotkaniach ma na koncie tylko dwie bramki i dwie asysty – Egipcjanin przyzwyczaił do zdecydowanie lepszych występów, więc kibice są zaniepokojeni tym, co prezentuje.

Nie brakuje obaw, że Salah nie zdoła wrócić na najwyższy poziom, a kolejne miesiące na Anfield będą coraz gorsze. Latem gwiazdor myślał nad swoją przyszłością i nie wykluczał transferu do Arabii Saudyjskiej, ale ostatecznie na to się nie zdecydował. Media łączą go z przeprowadzką już tej zimy, ale Liverpool nie wyrazi na to zgody.

W klubie panuje przekonanie, że nie jest to jeszcze odpowiedni moment, a zespół nie jest przygotowany na odejście wieloletniego lidera ofensywy. Sprowadzeni za ogromne pieniądze Florian Wirtz czy Alexander Isak wciąż potrzebują czasu, aby wskoczyć na odpowiedni poziom, dlatego Salah dalej jest potrzebny.

Mistrzowie Anglii nie będą naciskać na rozstanie zimą, ani podczas przyszłorocznego lata. Niewykluczone, że Salah wypełni umowę, która obowiązuje do połowy 2027 roku. Kluczowe zdanie należy jednak do niego – jeśli zdecyduje o zmianie pracodawcy, The Reds nie staną mu na drodze.