Liverpool rzuca wyzwanie Realowi Madryt! Trwa walka o wielki talent

Liverpool i Real Madryt latem mogą powalczyć o transfer. The Reds dołączyli do Królewskich i wykazali zainteresowanie Adamem Whartonem z Crystal Palace - przekazuje "Football Insider".

BMD Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Adam Wharton na celowniku Liverpoolu i Realu Madryt

Liverpool może już poważnie myśleć o nadchodzącym letnim okienku transferowym. Podopieczni Arne Slota sięgnęli po mistrzostwo Premier League. The Reds jednak nie mają zamiaru się zatrzymać i planują wielkie wzmocnienia. Z przeprowadzką na Anfield Road jest łączonych wielu zawodników, ale ich głównym celem jest pozyskanie nowego gracza ze środka pola.

Jak się okazuje, w nadchodzącym letnim okienku Liverpool może powalczyć z Realem Madryt o wielki transfer. Z informacji przekazanych przez „Football Insider” dowiadujemy się, że The Reds dołączyli do wyścigu o Adama Whartona, który na co dzień reprezentuje barwy Crystal Palace. Utalentowany Anglik ostatnio był również łączony z Manchesterem United.

Transfer Adama Whartona będzie jednak dla zainteresowanych stron wiązał się z olbrzymim wydatkiem. Klub z Selhurst Park wycenia swoją gwiazdę na około 80 milionów funtów. Taką kwotę zatem będzie trzeba wyłożyć na stół, aby sprowadzić młodzieżowego reprezentanta Anglii.

Adam Wharton w trwającej kampanii rozegrał 27 spotkań w koszulce Crystal Palace. Anglik może zakończyć rok bez trafienia, ponieważ nie udało mu się tego dokonać, a do końca kampanii pozostał jeden mecz. 21-latek może jednak pochwalić się dwoma asystami.