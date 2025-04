Liverpool chce wynagrodzić gwiazdę. W drodze nowy kontrakt

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Ryan Gravenberch czeka na nową umowę w Liverpoolu

Liverpool FC rozpoczął rozmowy z Ryanem Gravenberchem w sprawie przedłużenia kontraktu, który obowiązuje do lata 2028 roku. 22-letni pomocnik zachwyca formą pod wodzą Arne Slota i odegrał kluczową rolę w mistrzowskim sezonie The Reds. Holender dołączył do zespołu z Anfield Road w 2023 roku, przenosząc się z Bayernu Monachium za 40 mln euro.

Choć Gravenberch nominalnie występuje jako defensywny pomocnik, pod okiem holenderskiego menedżera rozwinął się w głęboko grającego rozgrywającego światowej klasy. Jego znakomita współpraca z Alexisem Mac Allisterem stała się fundamentem sukcesów Liverpoolu w tym sezonie. The Reds zdominowali rozgrywki Premier League, a mistrzostwo Anglii przypieczętowali efektownym zwycięstwem nad Tottenhamem Hotspur (5:1) w ostatnią niedzielę.

Gravenberch to dowód na to, jak skutecznie Slot potrafi wyciągnąć potencjał z piłkarzy. Holenderski pomocnik nie tylko dostosował się do roli, jaką otrzymał, ale wyrósł na lidera. Pomimo że obecna umowa byłego zawodnika Ajaxu Amsterdam obowiązuje jeszcze przez trzy lata, nowy kontrakt ma być formą nagrody, a jednocześnie sygnałem, że Liverpool nie zamierza rozstawać się ze swoimi gwiazdami. Warto podkreślić, że 22-latek rozegrał 46 meczów we wszystkich rozgrywkach i zanotował cztery asysty.