Liverpool rusza po gwiazdę Juventusu. Gigant musi głęboko sięgnąć do kieszeni

Khephren Thuram na liście życzeń angielskich gigantów

Liverpool, Arsenal, a także Manchester United uważnie obserwują Khephrena Thurama. Francuski pomocnik od 2024 roku reprezentuje barwy Juventusu, do którego przeniósł się z OGC Nice za około 20 milionów euro. Od czasu transferu do Turynu Thuram wyraźnie rozwinął swoje umiejętności, stając się kluczową postacią w środku pola Starej Damy.

W bieżącym sezonie 24-latek rozegrał 35 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił dwa gole i zanotował cztery asysty. Jego kontrakt z Juventusem obowiązuje do 2029 roku, a oczekiwana wycena, mieszcząca się w granicach 65-75 milionów euro, odzwierciedla zarówno aktualną formę, jak i ogromny potencjał zawodnika.

W Liverpoolu poszukują solidnego środkowego pomocnika, który poradzi sobie z wymaganiami Premier League, natomiast w Manchester United Thuram widziany jest jako następca Casemiro, który opuści klub po obecnych rozgrywkach. Doświadczenie zdobyte przez Francuza na wysokim poziomie, zarówno w Serie A, jak i w europejskich pucharach, może okazać się kluczowym atutem w kontekście ewentualnego transferu do Premier League.

Najbliższe miesiąc pokażą, czy Thuram zdecyduje się na krok do Anglii, ale jedno jest pewne – jego nazwisko w nadchodzącym oknie transferowym będzie jednym z najbardziej gorących tematów. Juventus nie wygrał czterech ostatnich potyczek w Serie A i oddalił się od miejsc gwarantujących grę w Lidze Mistrzów.