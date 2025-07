Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool pozyska gwiazdę Man Utd? Pierwszy taki transfer od 61 lat

Liverpool jest gotowy na pozyskanie nowego zawodnika do linii ataku. Prawdopodobnie jest to reakcja The Reds na zbliżające się transfery Luisa Diaza i Darwina Nunez. Według najnowszych doniesień Kolumbijczyk zdecydował się na przenosiny do drużyny Bawarczyków. Z kolei Urugwajczyk był łączony z Napoli, ale aktualnie rozmowy utknęły w martwym punkcie.

Na liście życzeń Liverpoolu znajdują się dobrze znane nazwiska, które są łączone z przeprowadzką na Anfield już od kilku tygodni. Według mediów w tym momencie The Reds rozważają sprowadzenie zawodników takich jak Rodrygo, Ollie Watkins, Victor Osimhen, Yoane Wissa i Hugo Ekitike. Jednak jest jeszcze jedna zaskakująca kandydatura.

Okazuje się, że Liverpool zwrócił uwagę na Marcusa Rashforda z Manchesteru United. Anglik jest na wylocie z Old Trafford i tylko czeka na odpowiednią ofertę, aby rozpocząć nowy rozdział w karierze. Ponoć działacze The Reds odbyli wewnętrzne rozmowy w sprawie możliwego transferu napastnika.

Czy na miejscu Rashforda przyjąłbyś ofertę Liverpoolu? Tak

Nie Tak

Nie 0 Votes

Byłby to naprawdę szokujący transfer, patrząc na odwieczną rywalizację Liverpoolu z Man Utd. Oba kluby nie darzą się sympatią i ma to przełożenie na bezpośrednie transakcje między nimi. Ostatnim piłkarzem, który przeszedł bezpośrednio z United na Anfield, był Phil Chisnall. Miało to miejsce w 1964 roku.