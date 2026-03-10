Liverpool chce jak najszybciej pozyskać następcę Mohameda Salaha. Mistrzowie Anglii nie zamierzają czekać i lada moment ruszą po Yana Diomande. Gwiazda RB Lipska jednak nie będzie się spieszyła - donosi "TEAMtalk".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Yan Diomande wzmocni Liverpool?

Liverpool rozgrywa ciężki sezon. W zasadzie od początku kampanii drużyna prowadzona przez Arne Slota prezentuje się poniżej oczekiwań, a do tego doszedł konflikt z Mohamedem Salahem. Przyszłość Egipcjanina na Anfield Road lada moment powinna dobiec końca. The Reds rozglądają się za następcą swojej gwiazdy i znaleźli już odpowiedniego kandydata.

Nie jest wielką tajemnicą, że celem numer jeden Liverpoolu jest sprowadzenie Yana Diomande z RB Lipska. Tymczasem najnowsze doniesienia transferowe w tej sprawie przekazuje serwis „TEAMtalk”. Otóż Anglicy nie zamierzają czekać. Jak najszybciej chcą dopiąć transfer Iworyjczyka, aby uprzedzić konkurencję. Skrzydłowy wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie na rynku.

Wspomniane źródło zaznacza, że Liverpool może jednak odbić się od ściany. Yan Diomande nie ma zamiaru bowiem podejmować szybko decyzji. Zawodnik RB Lipska zamierza na spokojnie usiąść do rozmów dopiero po zakończeniu sezonu. Plan The Reds jest sprytny, ale wychodzi na to, że muszą mieć na uwadze inne kluby. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej jest łączony również m.in. z Manchesterem United.

Yan Diomande w obecnym sezonie rozegrał 27 spotkania w koszulce RB Lipska. Statystyki skrzydłowego są imponujące. Udało mu się zgromadzić na koncie aż 11 trafień, a także siedem asyst.