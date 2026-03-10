Man United chce gwiazdę Bundesligi. Na stole 100 mln euro

Manchester United planuje aktywnie działać w letnim oknie transferowym. Fabrizio Romano ujawnił, że skauci angielskiego giganta z bliska obserwowali Yana Diomande z RB Lipsk podczas meczu w 1. Bundeslidze.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Yan Diomande obserwowany przez Manchester United

Manchester United na początku stycznia klub zatrudnił Michaela Carricka w roli tymczasowego menedżera. Anglik bardzo dobrze rozpoczął pracę na Old Trafford, a jego głównym celem jest wywalczenie awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Choć Czerwone Diabły przegrały z Newcastle United (1:2) w 29. kolejce Premier League, wciąż zajmują solidne trzecie miejsce w ligowej tabeli.

Według informacji Fabrizio Romano, na krótkiej liście życzeń Manchesteru United znajduje się skrzydłowy Yan Diomande z RB Lipsk. Temat transferu reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej pojawia się już od dłuższego czasu, jednak wiele wskazuje na to, że konkretne rozmowy mogą przyspieszyć już tego lata.

Media informowały wcześniej, że przedstawiciele United prowadzili rozmowy z otoczeniem zawodnika, by poznać potencjalne warunki transferu. Władze Lipska oczekują za swojego piłkarza nawet 100 milionów euro. Jak zdradził Romano, skauci Manchesteru United byli obecni na trybunach podczas ostatniego meczu ligowego Lipska z Augsburgiem. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy (2:1), a Diomande wpisał się na listę strzelców. Choć nominalnie jest lewoskrzydłowym, tym razem zagrał na prawej stronie boiska.

19-letni skrzydłowy rozgrywa bardzo udany sezon. We wszystkich rozgrywkach zdobył już 11 bramek i zanotował siedem asyst w 27 występach. Diomande dołączył do niemieckiego klubu w ubiegłym roku z CD Leganes za 20 milionów euro. Jego kontrakt z zespołem z Bundesligi obowiązuje do czerwca 2030 roku.