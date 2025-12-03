Liverpool poluje na obrońcę. Ciekawy transfer na horyzoncie

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Dylan Lawlor na radarze mistrzów Anglii

Liverpool radzi sobie słabo w bieżącym sezonie Premier League. Drużyna Arne Slota zajmuje odległe 8. miejsce w tabeli, choć w minionej kolejce The Reds odnieśli pewne zwycięstwo na wyjeździe z West Hamem (2:0), dzięki trafieniom Alexandra Isaka i Cody’ego Gakpo. Dla byłego napastnika Newcastle United było to pierwsze ligowe trafienie w barwach Liverpoolu.

Władze klubu już teraz planują wzmocnienia, szczególnie w środku defensywy. Liverpool szuka zarówno uznanych nazwisk, jak i obiecujących młodych talentów. Na radarze mistrzów Anglii znalazł się 19-letni środkowy obrońca Dylan Lawlor z Cardiff City.

Lawlor wyróżnia się znakomitymi warunkami fizycznymi, co przyciągnęło uwagę nie tylko Liverpoolu, ale także Arsenalu i Chelsea. Jego kontrakt z Cardiff obowiązuje do lata 2028 roku. Rozwój młodego Walijczyka nie przeszedł również niezauważony na szczeblu reprezentacyjnym. We wrześniu 2025 roku Lawlor zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Walii w wygranym meczu eliminacji do mistrzostw świata z Kazachstanem.

Urodzony w Caerphilly, Lawlor od najmłodszych lat rozwijał się w akademii Cardiff City. Po latach pracy w akademii przebił się do pierwszej drużyny. W bieżącym sezonie rozegrał już 13 meczów na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii. Młody obrońca chce zrobić kolejny krok w swojej karierze, a zainteresowanie ze strony czołowych klubów może mu w tym znacząco pomóc.