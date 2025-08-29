Liverpool ciągle nie porzucił marzeń o wzmocnieniu ataku gwiazdą Premier League. Alexander Isak nadal może przenieść się na Anfield Road. The Reds złożą konkretną ofertę, czym informuje Nicolo Schira.

Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Arne Slot (Newcastle - Liverpool)

Liverpool walczy o transfer Isaka

Alexander Isak jeszcze w tym okienku zmieni klubowe barwy? Reprezentant Szwecji po niezwykle udanym sezonie, w którym zdobył 27 bramek i zanotował 6 asyst, chce postawić kolejny krok w swojej karierze. 25-latek zamierza opuścić Newcastle i przenieść się do drużyny mistrzów kraju. Liverpool od dłuższego czasu walczy o pozyskanie napastnika, ale Sroki nie ułatwiają negocjacji.

The Reds tego lata wydali już blisko 400 milionów euro na wzmocnienia . Jeżeli Isak ma przenieść się na Anfield Road, ta kwota wyraźnie przekroczy granicę 500 milionów. Newcastle jest o krok od zamknięcia rozmów w sprawie transfery następcy Szweda, co sugeruje, że gwiazda otrzyma zielone światło na zmianę klubowych barw. Jednak The Toons nie zamierzają obniżać swoich wymagań finansowych.

Liverpool jest zdeterminowany – Nicolo Schira ujawnia, że mistrzowie Anglii jeszcze w piątek złożą konkretną ofertę za Isaka. Ma ona wynosić 130 milionów euro. Z kolei sam zawodnik już zaakceptował warunki kontraktu, który ma obowiązywać do 30 czerwca 2030 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon.