Liverpool może stracić gwiazdę. Giganci zainteresowani

PSG i Barcelona czekają w gotowości

Liverpool nie może dojść do porozumienia z Luisem Díazem w sprawie warunków nowego kontraktu dla skrzydłowego. Mówi się, że zainteresowani pozyskaniem 27-latka są Paris Saint-Germain oraz FC Barcelona.

Kolumbijski skrzydłowy rozgrywa znakomity sezon w barwach Liverpoolu, mając na koncie już dziewięć bramek w 19. spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Pod względem liczby goli w drużynie wyprzedza go jedynie Mohamed Salah.

Jednak obaj zawodnicy mogą wkrótce opuścić klub. Obecna umowa Salaha wygasa po sezonie, a sam zawodnik niedawno ujawnił, że klub nie przedstawił mu nowej propozycji.

W przypadku Diaza sytuacja wydaje się bardziej skomplikowana. Jego obecny kontrakt obowiązuje do 2027 roku, ale jak donoszą media, rozmowy nie toczą się po myśli zawodnika, co może skłonić go do rozważenia opuszczenia klubu.

Już latem Diaz był bliski opuszczenia Anfield, kiedy to Barcelona mocno zabiegała o jego usługi. Jednak Slot przekonał go, że stanie się kluczowym zawodnikiem drużyny, co faktycznie się stało.

Liverpool może zatrzymać Diaza, jeśli zaoferuje mu warunki, których oczekuje. Obecna sytuacja wskazuje jednak na to, że jego przyszłość w klubie nie jest wcale pewna. Jeśli negocjacje kontraktowe nie zostaną sfinalizowane, PSG lub Barcelona mają dużą szansę na pozyskanie świetnego skrzydłowego.

