Liverpool z decyzją ws. Salaha. Gigant naciska coraz mocniej

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool gotów sprzedać Salaha, Al Hilal naciska na transfer

Liverpool w tym sezonie radzi sobie wręcz doskonale. Zespół prowadzony przez Arne Slota jest liderem tabeli Premier League, a poza tym dobrze wygląda także w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Wydaje się więc, że The Reds mają w tym sezonie okazje na zdobycie przynajmniej jednego bardzo cennego trofeum, a być może nawet i więcej.

Niemniej wiadomo także, że latem klub z Anfield Road czeka spora przebudowa. Nie od dziś mówi się, że klub opuścić może kilku bardzo ważnych graczy z Mohamedem Salahem i Virgilem van Dijkem na czele. W przypadku tego pierwszego gracza sprawa wydaje się być bardzo zaawansowana i wiele wskazuje na to, że ostatecznie opuści on The Reds.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Według informacji przekazanych przez “GiveMeSport”, Al Hilal coraz mocniej naciska na transfer gwiazdy, bowiem władze tego klubu chciałby, aby Salah mógł wystąpić w ich barwach już podczas Klubowych Mistrzostw Świata. To samo źródło podaje jednocześnie, że Liverpool jest skłonny osiągnąć porozumienie i pozwolić Salahowi odejść, jeśli ten nie podpisze nowej umowy.

Mohamed Salah w tym sezonie rozegrał dla Liverpoolu 34 mecze, w których zdobył 26 goli i zanotował 18 asyst. Z zespołem The Reds wygrał w swojej karierze wszystko, co było do wygrania. Serwis “Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na 55 milionów euro.

Zobacz także: Sesko zdecydował. W tym klubie chce kontynuować karierę