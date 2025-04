Liverpool zagraża Man City. Włącza się do walki o głośny transfer

fot. Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Andrea Cambiaso

Liverpool i Manchester City stoczą bój o piłkarza Juventusu

Manchester City podczas zimowego okienka pracował nad transferem nowego lewego obrońcy. Pep Guardiola wytypował Andreę Cambiaso, którego uznał za odpowiedniego kandydata do wzmocnienia tej pozycji. Strony prowadziły zaawansowane rozmowy, a nawet doszły do porozumienia w sprawie warunków współpracy. Ostatecznie do finalizacji operacji nie doszło, a Włoch pozostał w Juventusie. Temat zmiany klubu nie ustaje, bowiem Obywatele mają po niego wrócić podczas letniego okienka. Tym razem Stara Dama raczej nie zdoła go zatrzymać.

Do tej pory Manchester City zdawał się być jedynym realnie zainteresowanym nawiązaniem tej współpracy. “Tuttomercato” informuje jednak, że do walki włącza się inny angielski gigant – Liverpool. Zainicjowano nawet kontakt, a w najbliższym czasie The Reds spróbują przekonać go do przeprowadzki na Anfield.

Cambiaso będzie musiał dokonać kluczowego wyboru. Jego przygoda w Juventusie dobiega końca – jest zainteresowany odejściem, a do tego włoski klub chciałby na nim konkretne zarobić. Pomoże to ustabilizować sytuację finansową i zebrać budżet na letnie wzmocnienia.

Transfer reprezentanta Włoch miałby kosztować raptem 40 milionów euro. Wydaje się to dość promocyjną ceną, biorąc pod uwagę jego boiskową jakość. W tym sezonie Cambiaso uzbierał dwie bramki oraz trzy asysty w 36 spotkaniach.