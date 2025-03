Liverpool chce zatrzymać swoją gwiazdą. Arne Slot ma inny plan

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Konflikt na linii Liverpool – Arne Slot ws. Luisa Diaza

Liverpool FC pewnie zmierza po mistrzowski tytuł w Premier League, a Arne Slot w swoim debiutanckim sezonie znakomicie poukładał zespół. Holenderski menedżer ma otrzymać pełne wsparcie władz klubu w kwestii przebudowy składu, a jednym z kluczowych obszarów do zmian ma być ofensywa.

Przyszłość kilku zawodników The Reds stoi pod dużym znakiem zapytania. Na wylocie z Anfield Road są Mohamed Salah i Darwin Nunez, a Diogo Jota nie wpisuje się w wizję Slota. Teraz do tego grona może dołączyć również Luis Diaz. 46-letni menedżer nie postrzega Kolumbijczyka jako kluczowego ogniwa swojego zespołu, co rodzi konflikt z zarządem klubu. Władze Liverpoolu chcą bowiem zatrzymać skrzydłowego i rozważają zaoferowanie mu nowego kontraktu.

W przypadku odejścia Diaza, na horyzoncie pojawiają się dwa możliwe kierunki – Arsenal i Barcelona. Londyński klub wykazuje zainteresowanie 28-latkiem, choć obecnie ma mocno obsadzoną lewą flankę, gdzie grają Leandro Trossard i Gabriel Martinelli.

Z kolei dyrektor sportowy Dumy Katalonii, Deco, miał okazję spotkać się ze skrzydłowym podczas ostatniej przerwy reprezentacyjnej. Sam zawodnik chętnie przeniósłby się do La Ligi. Dodajmy, że kontrakt Kolumbijczyka w The Reds obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Były piłkarz FC Porto w tym sezonie strzelił 13 goli w 42 meczach.