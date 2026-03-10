Liverpool i Man United szykują głośny transfer. 50 mln funtów w grze

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Mateus Mane rozchwytywany przez gigantów w Premier League

Liverpool oraz Manchester United rozglądają się za nowym środkowym pomocnikiem przed kolejnym sezonem. Uwagę obu angielskich gigantów przyciągnął Mateus Mane, który bardzo dobrze spisuje się w barwach Wolverhampton Wanderers. Choć ofensywny zawodnik urodził się w Portugalii, obecnie jest powoływany do angielskiej kadry do lat 18. Jego forma sprawia, że zainteresowanie nim rośnie z tygodnia na tydzień.

Jak wynika z informacji „SportsBoom”, Mane jest obecnie jednym z najbardziej rozchwytywanych młodych zawodników występujących w Premier League. Jego dynamika, kreatywność oraz umiejętność gry między liniami sprawiają, że już w wieku 18 lat uchodzi za jeden z największych talentów w angielskiej elicie.

W Wolverhampton doskonale zdają sobie sprawę z ogromnego zainteresowania swoim piłkarzem. Klub oczekuje za niego co najmniej 50 milionów funtów. Władze Wolves planują rozpocząć rozmowy z zawodnikiem na temat nowego kontraktu. Jednocześnie coraz częściej pojawiają się spekulacje, że mogą zostać zmuszone do sprzedaży swojej młodej gwiazdy, jeśli pojawi się wyjątkowo atrakcyjna oferta.

Mane dołączył do akademii Wolverhampton w 2024 roku z Rochdale AFC. Od tego czasu stopniowo przebijał się do pierwszego zespołu. Do tej pory rozegrał 23 mecze w barwach Wilków, zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. Jego obecny kontrakt z klubem obowiązuje do czerwca 2029 roku.