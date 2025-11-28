Liverpool i Chelsea polują na Francuza. W grze 80 mln euro

15:23, 28. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  The Athletic

Liverpool i Chelsea bacznie monitorują sytuację Castello Lukeby z RB Lipsk. Według informacji "The Athletic", klauzula odstępnego w umowie francuskiego obrońcy ma latem spaść do 80 milionów euro.

Arne Slot
Sportimage Ltd / Na zdjęciu: Arne Slot

Castello Lukeba obserwowany przez gigantów

Liverpool rozpoczął sezon Premier League od pięciu zwycięstw z rzędu, a we wrześniu przyszła niespodziewana porażka z Crystal Palace. Obecnie The Reds notują serię trzech przegranych z rzędu, a Arne Slot znalazł się pod presją. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Chelsea, która ustabilizowała formę i po trzech kolejnych wygranych w lidze zajmuje wysokie drugie miejsce w tabeli. Menedżerowie obu zespołów pilnie potrzebują wzmocnień w linii obrony.

Jednym z głównych celów stał się Castello Lukeba, znakomicie prezentujący się w barwach RB Lipsk. Według najnowszych doniesień, klauzula odstępnego francuskiego stopera ma zostać obniżona z 90 do 80 milionów euro. To bez wątpienia informacja, która szczególnie zainteresuje Liverpool i Chelsea, od dawna obserwujące rozwój jednego z najbardziej utalentowanych obrońców młodego pokolenia.

Defensywa The Reds traci zbyt wiele bramek, a Virgil van Dijk nie prezentuje już formy sprzed lat. Z kolei kontrakt Ibrahimy Konate zbliża się ku końcowi. Klub musi więc zdecydować, czy budować przyszłość defensywy w oparciu o obecnych zawodników, czy sięgnąć po nowe nazwisko. W tym kontekście młody Francuz pozostaje w centrum uwagi.

W trwającym sezonie Lukeba rozegrał już 11 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i dołożył jedną asystę. Do Lipska trafił w sierpniu 2023 roku z Lyonu za 30 milionów euro. Jego kontrakt z niemieckim klubem obowiązuje do czerwca 2029 roku, a 22-latek ma na koncie sześć występów w reprezentacji Francji.

