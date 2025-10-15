Liverpool i Chelsea planują transfer skrzydłowego. W grze 50 mln funtów

Liverpool i Chelsea to główni faworyci do pozyskania Malicka Fofany z Lyonu - informuje "CaughtOffside". Belgijski skrzydłowy został wyceniony na około 50 milionów funtów.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Malick Fofana na celowniku gigantów Premier League

Liverpool i Chelsea w sezonie 2025/26 znajdują się w czołówce tabeli Premier League. Choć The Reds przed październikową przerwą reprezentacyjną stracili fotel lidera po porażce z The Blues (1:2) na Stamford Bridge w hicie 7. kolejki, to wciąż są głównym faworytem do zdobycia mistrzostwa Anglii. Rywalizacja tych gigantów trwa nie tylko na murawie, gdyż przenosi się również na rynek transferowy.

Jak donosi „CaughtOffside”, Liverpool i Chelsea uważnie obserwują rozwój Malicka Fofany, utalentowanego skrzydłowego Olympique’u Lyon. Francuski klub wycenił swojego 20-letniego zawodnika na około 50 milionów funtów. Kwota znacznie przewyższającą jego aktualną wartość rynkową. Władze Lyonu liczą, że wysoka cena odstraszy mniej zdeterminowanych nabywców, a jednocześnie pozwoli im wykorzystać rosnące zainteresowanie, by wywołać prawdziwą wojnę ofert.

W trwającym sezonie Fofana strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę w dziewięciu występach dla Lyonu. Choć liczby nie są imponujące, obserwatorzy Ligue 1 podkreślają jego błyskawiczny rozwój, świetny drybling, dynamikę i umiejętność gry jeden na jednego. Liverpool już latem prowadził wstępne rozmowy z przedstawicielami zawodnika.

Belgijski skrzydłowy z gwinejskimi korzeniami wyrasta na jedno z najgorętszych nazwisk młodego pokolenia w Europie, a jego kontrakt z Lyonem obowiązuje do czerwca 2028 roku. Malick do Francji trafił latem 2024 roku z KAA Gent za blisko 20 mln euro.