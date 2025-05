Liverpool i Atletico w transferowym tańcu? Możliwa wymiana graczy

Darwin Nunez latem może zmienić pracodawcę. Fichajes.net daje do zrozumienia, że Urugwajczyk może zakotwiczyć w La Liga i jednocześnie może dojść do ciekawej wymiany.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Darwin Nunez może zakotwiczyć w Atletico Madryt. Alexander Sorloth na radarze Liverpoolu

Darwin Nunez wszystko wskazuje na to, że kończy swoją przygodę z Liverpoolem. Nie brakuje zatem spekulacji dotyczących przyszłości Urugwajczyka. Według informacji Fichajes.net realny scenariusz zakłada, że piłkarz może trafić do jednej z ekip z La Liga.

Źródło twierdzi jednocześnie, że Atletico Madryt poważnie rozważa pozyskanie Darwina Nuneza. Jeśli finalnie transakcja doszłaby do skutku, to możliwe, że jeden z graczy Los Colchoneros zakotwiczyłby w ekipie z Anfield Road na zasadzie wymiany. Mowa o Alexandrze Sorlocie, który ma umowę z klubem z Hiszpanii do 2028 roku.

Środkowy napastnik z Norwegii ma być aktualnie bohaterem żywej debaty. Nie można zatem wykluczyć, że Sorloth niebawem zacznie nową przygodę. Jasne ma być, że sternicy Liverpoolu nie zamykają się na sprzedaż reprezentanta Urugwaju. Darwin Nunez jest jednocześnie traktowany w klubie z Madrytu jako bardzo ciekawe rozwiązanie, którego zwolennikiem ma być trener Diego Simeone.

25-letni gracz trafił do angielskiej ekipy w lipcu 2022 roku za 85 milionów euro. Dzisiaj z kolei rynkowa wartość gracza kształtuje się na poziomie 85 milionów euro. W trakcie sezonu 2024/2025 piłkarz wystąpił łącznie w 46 spotkaniach. Zdobył w nich siedem bramek i zaliczył też siedem kluczowych podań.

