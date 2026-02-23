Liverpool gotowy na sprzedaż gwiazdora. Decydujące miesiące dla pomocnika

15:28, 23. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Football Insider

Liverpool latem może rozstać się z holenderskim skrzydłowym. Jak donosi "Football Insider", przyszłość Cody'ego Gakpo na Anfield nie jest już tak pewna, jak jeszcze kilka miesięcy temu.

Arne Slot
Obserwuj nas w
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Niepewna przyszłość Cody’ego Gakpo w Liverpoolu

Liverpool w 27. kolejce Premier League odniósł niezwykle cenne zwycięstwo nad Nottingham Forest (1:0) na City Ground. The Reds długo bili głową w mur, a decydujący cios zadali dopiero w 97. minucie spotkania. W euforię kibiców gości wprawił Alexis Mac Allister, który zdobył swoją pierwszą bramkę w tym sezonie ligowym. Gol Argentyńczyka zapewnił drużynie Arne Slota komplet punktów i pozwolił utrzymać kontakt z czołówką tabeli. Liverpool zajmuje obecnie 6. miejsce.

Do 77. minuty na murawie przebywał Cody Gakpo. Holenderski skrzydłowy rozgrywa solidny sezon pod względem liczb – 35 występach zdobył siedem bramek i zanotował cztery asysty. Mimo to jego forma bywa nierówna, a brak regularności w kluczowych momentach nie umyka uwadze zarówno kibiców, jak i klubowych decydentów.

Według najnowszych informacji przekazanych przez „Football Insider”, na Anfield mogą rozważyć sprzedaż 26-latka, jeśli latem pojawi się odpowiedni następca na lewe skrzydło. Jednym z najczęściej wymienianych kandydatów jest Anthony Gordon z Newcastle United.

Jeśli Gakpo nie ustabilizuje formy i nie poprawi swoich statystyk w końcówce sezonu, Liverpool może zdecydować się na odważny ruch. Holender trafił na Anfield w styczniu 2023 roku z PSV Eindhoven za 42 miliony euro. Reprezentant Holandii ma kontrakt ważny do czerwca 2030 roku. W przeszłości był łączony m.in. z Bayern Monachium, co pokazuje, że mimo wahań formy wciąż cieszy się uznaniem na rynku.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź