Liverpool gotowy na sprzedaż gwiazdora. Decydujące miesiące dla pomocnika

Liverpool latem może rozstać się z holenderskim skrzydłowym. Jak donosi "Football Insider", przyszłość Cody'ego Gakpo na Anfield nie jest już tak pewna, jak jeszcze kilka miesięcy temu.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Niepewna przyszłość Cody’ego Gakpo w Liverpoolu

Liverpool w 27. kolejce Premier League odniósł niezwykle cenne zwycięstwo nad Nottingham Forest (1:0) na City Ground. The Reds długo bili głową w mur, a decydujący cios zadali dopiero w 97. minucie spotkania. W euforię kibiców gości wprawił Alexis Mac Allister, który zdobył swoją pierwszą bramkę w tym sezonie ligowym. Gol Argentyńczyka zapewnił drużynie Arne Slota komplet punktów i pozwolił utrzymać kontakt z czołówką tabeli. Liverpool zajmuje obecnie 6. miejsce.

Do 77. minuty na murawie przebywał Cody Gakpo. Holenderski skrzydłowy rozgrywa solidny sezon pod względem liczb – 35 występach zdobył siedem bramek i zanotował cztery asysty. Mimo to jego forma bywa nierówna, a brak regularności w kluczowych momentach nie umyka uwadze zarówno kibiców, jak i klubowych decydentów.

Według najnowszych informacji przekazanych przez „Football Insider”, na Anfield mogą rozważyć sprzedaż 26-latka, jeśli latem pojawi się odpowiedni następca na lewe skrzydło. Jednym z najczęściej wymienianych kandydatów jest Anthony Gordon z Newcastle United.

Jeśli Gakpo nie ustabilizuje formy i nie poprawi swoich statystyk w końcówce sezonu, Liverpool może zdecydować się na odważny ruch. Holender trafił na Anfield w styczniu 2023 roku z PSV Eindhoven za 42 miliony euro. Reprezentant Holandii ma kontrakt ważny do czerwca 2030 roku. W przeszłości był łączony m.in. z Bayern Monachium, co pokazuje, że mimo wahań formy wciąż cieszy się uznaniem na rynku.